Военно-морской парад пройдет в Приморье 28 июля

День Военно-Морского Флота отметят в Приморье 28 июля. Принять участие в масштабном праздновании на Спортивной набережной Владивостока приглашаются жители и гости края.

Большой праздничный концерт в День ВМФ пройдет в амфитеатре Спортивной набережной. Перед гостями праздника выступят ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, Военный оркестр штаба ТОФ и творческие коллективы города. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Начало концерта – в 17.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]