Военно-морской парад пройдет в Приморье 28 июля
День Военно-Морского Флота отметят в Приморье 28 июля. Принять участие в масштабном праздновании на Спортивной набережной Владивостока приглашаются жители и гости края.
Большой праздничный концерт в День ВМФ пройдет в амфитеатре Спортивной набережной. Перед гостями праздника выступят ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, Военный оркестр штаба ТОФ и творческие коллективы города. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Начало концерта – в 17.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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