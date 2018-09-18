Жители нескольких десятков домов во Владивостоке лишатся горячей воды

Энергетики Приморских тепловых сетей завершают ремонтные работы на теплосетях после гидравлических испытаний. Участки магистральных теплотрасс, отремонтированные ранее, подключают к горячему водоснабжению.

Коммунальная услуга уже доступна жителям Владивостока, проживающим в разных районах: ул. Можайская, ул. Аллилуева, Военное шоссе, ул. Жигура, ул. Котельникова, ул. Луговая, ул. Сабанеева, ул. Сельская, ул. Снеговая, ул. Часовитина, ул. Невельского, ул. Нейбута, ул. Черняховского, ул. Воропаева, ул. Горийская и др., всего – более 300 домов.

На данный момент на некоторых участках еще продолжаются ремонты после гидравлических испытаний.

В связи с этим с 15.00 19 июля до 20.00 21 июля горячая вода будет отключена у жителей следующих домов:

Академический: 2;

Володарского: 8, 8а;

Дальзаводская: 21, 27, 31;

Карла Либкнехта: 10а;

Лазо: 4, 6;

Металлистов: 3, 5;

Муравьева-Амурского: 4, 5, 15/17;

Петра Великого: 3, 3/6;

Почтовый: 9;

Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33, 34, 35, 35а, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;

Светланская: 45, 47, 49, 54, 57, 63, 68, 69, 71, 73, 73а, 80а, 86, 87, 87в, 88, 103, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109а, 115, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165у, 167а, 169/171, 173;

Славянская: 17;

Тунгусская: 10, 12;

Шкипера Гека: 15, 15у, 16, 24, 26;

Экипажная: 8.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]