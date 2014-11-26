Производство тепличных овощей просубсидировали в Приморье

Более 12 млн рублей из краевого бюджета выплатили производителям тепличных овощей в Партизанске. Государственная поддержка позволяет обеспечивать жителей края свежими, экологически чистыми овощами круглый год. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отметили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, в прошлом году предприятия «Лазурный» и «ДЭМ-Лазурное КСП» произвели более 1,5 тысячи тепличных овощей. Свежая, экологически чистая продукция поступает на стол приморцев круглый год.

«С начала года на производство овощей защищенного грунта предприятиям в Партизанске оказана поддержка из краевого бюджета на 12,5 миллионов рублей», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что после банкротства овощного комбината в Суражевке предприятия «Лазурный» и «ДЭМ-Лазурное КСП» являются единственными крупными теплицами в Приморском крае. Развивать это направление в регионе также намерен резидент ТОР «Михайловский» компания НК «Лотос». В течение трех лет предполагается построить тепличный комплекс с валовым сбором до 25 тысяч тонн овощей в год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]