Во Владивостоке 18 июля встречали сотню детей из районов Иркутской области, пострадавших от наводнения. В путь на Восток они отправились 15 июля. На железнодорожном вокзале их ждали вожатые Всероссийского детского центра «Океан» и наша съемочная группа.

Максим Каленник, корреспондент: «Точно по расписанию скорый поезд «Сибирь», № 8, сообщением «Новосибирск—Владивосток» прибыл в конечную точку Транссиба — во Владивосток».

Эти вагоны — во главе пассажирского состава, сразу за локомотивом. В них — школьники, на себе испытавшие масштабное наводнение в Иркутской области.

Кристина Кожемяко, житель г. Тулун, Иркутская область: «За сутки вода из реки вышла, и мой дом затопило по крышу. Мы с папой выплывали прямо из дома, когда уже до пояса выходила».

Их ровно сто, а еще десять сопровождающих. Три дня в пути по самой длинной в мире магистрали для них стали первым этапом в этом путешествии к берегам Тихого океана.

Лидия Черноок, сопровождающий группы, г. Иркутск: «Некоторые ребята у нас уже были в «Океане», в том числе и я была, когда была маленькой, в пятом классе. Мы друг другу рассказали, что это такое и, я думаю, нас ожидает только самое хорошее. И зарядимся позитивом. А еще мы вам привезли погоду, у нас в Иркутске 32 градуса».

Кристина Кожемяко, житель г. Тулун, Иркутская область: «Я тут первый раз, жду хороших впечатлений и чтобы весело было. В этом море еще не купилась, Тихий океан впервые увижу».

Максим Демин, житель г. Тулун, Иркутская область: «Первый раз, доехали нормально. Я с сестрой ехал. Хорошо отдохнуть хочу».

В дальневосточной столице их ждет насыщенная экскурсионная программа, спортивные соревнования на морском берегу и участие в тематических сменах «Дети мира», «Lifeskills», «Истоки морского братства», «Летняя арт-деревня».

На всю дружную компанию — два фургона с багажом. Сегодня они буду знакомиться с вожатыми, огромной территорией всероссийского центра а кто-то впервые в своей жизни вдохнет соленый воздух океанского прибоя.

Сергей Дозорец, заместитель начальника отдела реализации путевок и размещения ВДЦ «Океан»: «На протяжении долгих лет мы работаем с детьми, которые попали в сложную ситуацию. Дети — везде дети, и мы с ними тесно работаем — педагоги и психологи всегда с ними».

Максим Каленник, корреспондент: «На берегах Тихого океана дети из Иркутской области пробудут как минимум три недели».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]