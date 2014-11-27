Огромные штрафы выплачивают жители частного сектора Артема энергетикам

«Черные электрики» или злостные неплательщики. В Артеме массовые судебные разбирательства с энергетиками. Жителям частного сектора выписывают неподъемные штрафы за сорванные пломбы на измерительных приборах. Артемовцы уверяют, что к счетчикам даже не притрагивались. На чьей стороне правда, и как невзначай не пополнить ряды коммунальных мошенников?

- Я ему говорю, мне нужно было взять табурет, залезть туда и отключить. Я не смогу. Я вообще тока боюсь!

- Вам сколько лет?

- В воскресенье будет 80!

В канун солидного юбилея Тамара Ивановна неожиданно узнала, что стала ЖКХ-мошенницей. При проверке электросчетчика инспекторы не досчитались одной пломбы-наклейки. Инвалид второй группы всю жизнь платила исправно. На всякий случай хранит квитанции с 2000-го года. Но внушительный коммунальный архив не помог.

Тамара Куличенко, жительница Артемовского городского округа: «Не дай бог, я боюсь долгов. Я расстроенная была и подписала».

В акте обескураженная женщина так и написала: «Не имею понятия». Росчерк. И в следующей квитанции — штраф от «Дальэнерго» почти на 67 тысяч. Роман Ерёменко тоже подписал акт и уже выплатил 120.000. Суд мужчина проиграл. Теперь знает все нюансы магнитной пломбы. По словам инспекторов, сработала именно эта технология защиты. От чего действительно — у хозяина дома свои версии.

Роман Ерёменко, житель Артемовского городского округа: «Я обратился на завод производителя, провели эксперимент. Чтобы пломба среагировала, достаточно маленького магнита от холодильника. Но такой магнит счетчик не остановит. Возможно, это сделали инспекторы, а может, и сам по себе. Ведь этот прибор сам по себе — источник электромагнитного излучения».

Проверку счетчиков в округе проводит Артемовская электросетевая компания. У специалистов вопросы к потребителям. Слишком много «неучтенки» в частном секторе Артема. По словам руководства, в 80 % случаев наказание обосновано. Ежегодно компания фиксирует хищение электроэнергии на сумму в 15 миллионов рублей.

Степан Самохин, директор ООО «Артемовская электросетевая компания»: «В РФ нет неучтенной электроэнергии».

- То есть либо вы заплатите, либо сами люди?

- Безучетное потребление в Артеме вызвано исторически. Контроля долго не было, сейчас это вызывает эмоциональный всплеск. Человеческий фактор на 100 % исключить не могу. Но инспектор не заинтересован, не получает премии от числа обнаруженных сорванных пломб.

Людмила Семенова, жительница Артемовского городского округа: «Инспектор предложил на месте все поменять за 10.000 рублей. Иначе заплачу больше. Я отказалась. Выписали акт и штраф. Через неделю позвонили, что отключат свет. И я согласилась на рассрочку, у меня двое детей маленьких».

Людмилу Семенову обвинили в воровстве электроэнергии из-за повреждения бумажной наклейки на вводном автомате. К слову, исправность прибора и отсутствие вмешательства подтвердила экспертиза. Но суд женщина проиграла. Таких ситуаций по городу — масса. Пострадавшим от энергетиков даже предлагают объединиться.

Олег Щитиков, юрист: «Сегодня порядка 10 обращений. Это за 3—4 дня. Тяжело проконтролировать. Человек доверяет, подпускает к прибору учета, сам отвлекается. Могут делать что угодно, а дальше — акт. И человеку тяжело возразить».

Тяжбы длятся месяцами. «Артемовская электросетевая компания» намерена и дальше приучать население к культуре энергопотребления. Юристы рекомендуют жителям быть внимательнее к счетчикам. И на всякий случай изучить свои права.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]