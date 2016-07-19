Новости Происшествия

Сегодня, 17:35
 

Мошенники под видом врачей обворовали 89-летнюю пенсионерку во Владивостоке

Мошенники под видом врачей обворовали 89-летнюю пенсионерку во Владивостоке

Фото: lenta.inform.kz

Во Владивостоке полиция устанавливает личности мошенников, которые под видом врачей обворовали пожилую горожанку. Преступники предложили пенсионерке купить лазерные приборы, а затем незаметно похитили у нее все похоронные сбережения и скрылись.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, днем к 89-летней жительнице одного из домов на улице Черняховского пришли двое мужчин, которые представились работниками медицинского учреждения и стали рекламировать приборы для лечения суставов лазерным лучом.

Пока один из визитеров показывал аппараты, другой ходил по квартире и осматривал помещение. Когда женщина не стала ничего покупать, мужчины собрали свои вещи и быстро ушли, а пенсионерка позже обнаружила пропажу более 100 тысяч рублей, которые лежали в шкафу.

Потерпевшая сообщила о происшествии в полицию и описала приметы подозреваемых, а полицейские приступили к их поискам. По факту кражи проводится проверка. Личности преступников устанавливаются.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря