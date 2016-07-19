Мошенники под видом врачей обворовали 89-летнюю пенсионерку во Владивостоке

Во Владивостоке полиция устанавливает личности мошенников, которые под видом врачей обворовали пожилую горожанку. Преступники предложили пенсионерке купить лазерные приборы, а затем незаметно похитили у нее все похоронные сбережения и скрылись.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, днем к 89-летней жительнице одного из домов на улице Черняховского пришли двое мужчин, которые представились работниками медицинского учреждения и стали рекламировать приборы для лечения суставов лазерным лучом.

Пока один из визитеров показывал аппараты, другой ходил по квартире и осматривал помещение. Когда женщина не стала ничего покупать, мужчины собрали свои вещи и быстро ушли, а пенсионерка позже обнаружила пропажу более 100 тысяч рублей, которые лежали в шкафу.

Потерпевшая сообщила о происшествии в полицию и описала приметы подозреваемых, а полицейские приступили к их поискам. По факту кражи проводится проверка. Личности преступников устанавливаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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