Мошенники под видом врачей обворовали 89-летнюю пенсионерку во Владивостоке
Во Владивостоке полиция устанавливает личности мошенников, которые под видом врачей обворовали пожилую горожанку. Преступники предложили пенсионерке купить лазерные приборы, а затем незаметно похитили у нее все похоронные сбережения и скрылись.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, днем к 89-летней жительнице одного из домов на улице Черняховского пришли двое мужчин, которые представились работниками медицинского учреждения и стали рекламировать приборы для лечения суставов лазерным лучом.
Пока один из визитеров показывал аппараты, другой ходил по квартире и осматривал помещение. Когда женщина не стала ничего покупать, мужчины собрали свои вещи и быстро ушли, а пенсионерка позже обнаружила пропажу более 100 тысяч рублей, которые лежали в шкафу.
Потерпевшая сообщила о происшествии в полицию и описала приметы подозреваемых, а полицейские приступили к их поискам. По факту кражи проводится проверка. Личности преступников устанавливаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
19.07.2016 Во Владивостоке преступники под видом слесарей обворовали пенсионерку
-
01.08.2016 Жительница Владивостока отдала телефонным мошенникам 600 тысяч рублей
-
31.10.2016 Во Владивостоке неизвестные похитили с автостоянки два автомобиля Mercedes
-
05.10.2018 Преступники избили битой супружескую пару во Владивостоке
-
01.02.2018 17-летняя девушка попала под мощное психическое воздействие во Владивостоке
-
08.06.2018 Во Владивостоке разыскивают троих подозреваемых в убийстве мужчины
Добавить комментарий