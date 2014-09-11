Жителей и гостей Владивостока просят не появляться на кладбищах и в ДВФУ на следующей неделе

С 22 по 29 июля на кладбищах Владивостока и набережной ДВФУ проведут акарицидную обработку. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Специалисты управления дорог и благоустройства городской администрации сообщают о проведении очередного этапа акарицидной обработки на территории кладбищ «Лесное» и «Морское», а также ланшафтно-парковой зоны ДВФУ.

«Обработкой данных территорий препаратами против клещей и крыс займётся подрядная организация. В связи с проведением работ просим жителей и гостей города в указанные даты воздержаться от посещения данных мест», - подчеркнули специалисты.

Работы планируется проводить с 22 по 29 июля одновременно на всех вышеназванных территориях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]