Жителей и гостей Владивостока просят не появляться на кладбищах и в ДВФУ на следующей неделе
С 22 по 29 июля на кладбищах Владивостока и набережной ДВФУ проведут акарицидную обработку. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Специалисты управления дорог и благоустройства городской администрации сообщают о проведении очередного этапа акарицидной обработки на территории кладбищ «Лесное» и «Морское», а также ланшафтно-парковой зоны ДВФУ.
«Обработкой данных территорий препаратами против клещей и крыс займётся подрядная организация. В связи с проведением работ просим жителей и гостей города в указанные даты воздержаться от посещения данных мест», - подчеркнули специалисты.
Работы планируется проводить с 22 по 29 июля одновременно на всех вышеназванных территориях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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