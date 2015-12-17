В Артеме изъято из незаконного оборота 30 флаконов спирта 

Сотрудниками отдела МВД России по городу Артему проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе рейда участковыми уполномоченными полиции пресечен факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъято свыше 30 флаконов спирта по 100 мл.

Установлено, что в апреле 2019 году в отношении жительницы Артема сотрудники полиции уже составляли административный протокол по части 2 статьи 14.17.1КоАП РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции). Женщину привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Теперь за повторное нарушение правил оборота алкогольной продукции в отношении 49-летней жительницы Артема, подвергнутой административному наказанию за аналогичное деяние, возбуждено уголовное дело по статье 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа или исправительных работ сроком на 1 год.

О фактах нарушения законодательства в сфере оборота спиртосодержащей продукции полиция предлагает сообщать в органы внутренних дел. По всем обращениям незамедлительно будут приняты меры реагирования.

«Телефон доверия» УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 240 10 00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]