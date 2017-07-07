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В Приморье продолжаются поиски пропавшего при сплаве по реке мужчины

В Приморье продолжаются поиски пропавшего при сплаве по реке мужчины

Фото: primgochs.ru

Поиски пропавшего 16 июля при сплаве мужчины продолжаются в Красноармейском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу спасателей.

За прошедший день поисковых работ, 17 июля, спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы и местные жители, участвующие в поисках, осмотрели русло реки вниз по течению от места происшествия на расстоянии около 10 километров. Рядом с предполагаемым местом происшествия так же осмотрена береговая полоса.

Спасатели отмечают, что район поиска большой, есть труднопроходимые места.

Напомним, что 17 июля спасатели Дальнереченского филиала Приморской краевой поисково-спасательной службы приступили к поиску человека, пропавшего в районе слияния рек Большая Уссурка и Наумовка.

По имеющейся информации, 16 июля, мужчина, 1962 года рождения, при сплаве упал в реку в результате опрокидывания лодки.

Информация поступила спасателям от сотрудников полиции.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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