Решение о проведении конкурса по выборам главы Уссурийского ГО будет принято в сентябре

18 июля в администрации УГО состоялось последнее заседание Думы Уссурийского городского округа V созыва. Депутаты отменили решение об объявлении конкурса на замещение должности главы округа. Проведение конкурса перенесено на неопределенный срок, но уже понятно, что он состоится после избрания нового состава городской Думы.

Как отметил глава Уссурийского городского округа, председатель Думы Николай Рудь, в связи с тем, что комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы Уссурийского городского округа не была сформирована к моменту объявления конкурса, необходимо отменить ранее принятое решение Думы и перенести конкурс на более поздние сроки.

За отмену ранее принятого решения присутствующие депутаты проголосовали единогласно, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Отметим, решением Думы Уссурийского городского округа №1042 от 25 июня 2019 года был объявлен конкурс на замещение должности главы Уссурийского городского округа. Согласно документу дата начала приема заявлений была назначена на 1 июля 2019 года. Последним днем приема документов определено 25 июля этого года.

Согласно этому решению также были определены этапы конкурса. Первый этап должен был состояться 6 сентября, второй этап – 10 сентября.

Отметим также, что к настоящему моменту ни один из кандидатов не подал документы для участия в конкурсе.

Напомним, что согласно изменениям, внесенным в Устав Уссурийского городского округа, в муниципальном образовании отменяется «двоеглавие». Теперь глава округа, избранный комиссией, состоящей из депутатов Думы и представителей, назначенных Губернатором Приморского края, одновременно будет руководить и администрацией городского округа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]