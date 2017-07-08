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Эксперты уточнили "сценарий" для тайфуна "Данас"

Эксперты уточнили "сценарий" для тайфуна "Данас"

 В период 22–23 июля в крае ожидается серьезное и резкое ухудшение погоды. Основной удар непогоды по Приморскому краю будет нанесен в ночь с 21 на 22 июля, утверждает народный синоптик с сайта Маглипогода.

В крае пройдут сильные дожди с количеством 20-45 мм осадков за 12 часов и менее. На юге края пройдут очень сильные дожди с количеством 50-150 мм и более за 12 часов и менее. Местами возможны тропические ливни с количеством 50-150 мм и более за 6 часов и менее. Ливни местами будут сопровождаться грозами.

Ветер умеренный до сильного, на юге края сильный, на южном побережье штормовой.

Основные осадки предполагаются на юго-западе края и на юго-востоке края. На юго-западе края есть вероятность обострения фронта, а вблизи юго-восточного побережье пройдет центр тайфуна. На реках южной части края ожидается резкий подъем уровня рек. В Хасанском и Лазовском районах есть большая вероятность наводнения. В горной местности ожидается резкий подъем уровня воды.

Вдоль западной границе края, от Посьета до Пограничного, есть вероятность обострения и остановки фронта, что может вызвать выпадения очень большого количество осадков в одном месте.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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