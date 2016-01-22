«Самый свирепый» постоялец Центра реабилитации тигров обрел свободу в приморском нацпарке

Совенок с тигриным характером, постоялец Центра реабилитации тигров и других редких животных, вернулся в дикую природу. Ветеринары смогли выходить птенца ушастой совы, малыша-слетка, который вырос умелым охотником и сохранил абсолютно неукротимый характер. Его новым домом стал национальный парк «Земля леопарда», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Совенка в Центр принесли люди, ошибочно посчитавшие птицу раненой. Найденыш оказался слетком – детенышем, который недавно покинул гнездо в стремлении научиться летать. Ему было всего 3-4 недели отроду, без должной заботы он рисковал погибнуть. Поэтому ветеринары предоставили птенцу условия для формирования навыков самостоятельной жизни. Подопечного назвали Кузя – по имени персонажа советских мультфильмов о непоседливом домовенке, которого он напоминал внешне.

По словам ветеринаров, с первых дней пребывания в Центре ушастая сова продемонстрировала характер, сравнимый с грозным амурским тигром. Хищная птица проявляла естественное агрессивное и оборонительное поведение, показывая нетерпимость в отношении людей. Специалисты составили для совы сбалансированный и питательный рацион. Малыш с легкость справлялся с живой добычей, соизмеримой с его собственным ростом.

Со временем птица окрепла, встала на крыло и достигла возраста самостоятельной жизни. После успешной реабилитации было принято решение вернуть ее на волю. Местом выпуска стал заповедный лес «Земли леопарда», где животные и растения находятся под охраной. Специалисты уверены, что к людям сова не вернется: грамотная реабилитация позволила сохранить ее дикий характер.

«Нередки случаи, когда из природы забирают якобы раненых птиц, которые на самом деле являются слетками, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда», зоолог МРОО «Центр «Тигр». – Если маленькая птица выглядит внешне «целой», крылья держит симметрично, на теле нет крови и явных травм – не нужно ее беспокоить. В отдельных случаях слетков можно переносить подальше от дорог и других опасных мест. Прежде чем взять птенца подумайте, имеете ли вы достаточно знаний и сил, чтобы заменить ему родителей».

Ушастая сова – птица из семейства совиных. Название получила из-за пучков перьев на голове, которые она может поднимать, опускать или плотно прижимать к голове. Эти «ушки» не являются органами слуха, хотя помогают сове улавливать звуки. Внешне ушастая сова немного напоминает маленького филина, за которого ее часто принимают. Так произошло и в случае Кузи – люди были уверены, что нашли редчайшего рыбного филина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]