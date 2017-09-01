Следователи УМВД Приморья проводят проверку по факту ДТП с шестью погибшими

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Шкотовском районе.

Как сообщалось ранее, в четверг произошло столкновение автомобилей Тойота Виш и грузовика ХОВО. В результате автоаварии погибли шесть человек – 45-летний водитель и пассажиры минивэна, среди которых три женщины и двое мужчин. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

6-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.

37-летний водитель грузовика не пострадал. Следователем УМВД назначен ряд исследований. По результатам проверки будет приято решение с соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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