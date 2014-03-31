Порядок на улице Русской наводили сотрудники пятого отдела полиции при поддержке народных дружинников и чиновников Советского района Владивостока. Рейд по уличным торговым рядам обернулся в итоге несколькими открытиями. И не только со страниц административного Кодекса.

На перекрестке с улицей Кутузова начинается стихийный рынок. И правда, сам черт ногу сломит, раздумывая, где тут можно торговать, а где не стоило бы. На узком пространстве еще и проезжая часть, как раз параллельно Русской. Здесь место одного из магазинчиков заняло упавшее дерево. А здесь торговцы народ не только узбекскими сливами потчуют...

Таптык Ниязов, продавец: «Ташкентские дыни есть, арбузы есть».

Креативят. Хоть и с ошибками: «балдей» — от «балда» ведь. Но участковым пятого отдела другие казусы в глаза бросаются. Вроде и есть у молодых фантазеров патент на торговую деятельность. Да только...

Дмитрий Миронычев, старший участковый уполномоченный ОП №5 УМВД РФ по Владивостоку: «Граждане не имеют права здесь осуществлять трудовую деятельность. Директор данного павильона, лотка, так скажем, будет привлечен к административной ответственности, составлен протокол».

Так что за креатив Таптыку с товарищем «пять», а за незаконную торговлю, выходит, «неуд.».

Михаил Бобин, руководитель коммунальной службы АТУ Советского района: «Договоров ни у кого нет, все мусор везут на ближайшие контейнерные площадки».

С Михаилом Бобиным, участковыми и двумя народными дружинниками перемещаемся к автобусной остановке. Самое удобное место под солнцем. Рынки, официально разрешенные и на планах администрации обозначенные, никакими удобствами для торговцев не располагают. Свои прилавки все таскают с собой.

- Я вас поправлю, там не рынок разрешенный, там земля находится в собственности, земля выделена под мелкорозничную торговлю, и собственник сдает в аренду эти торговые места.

Поэтому кто слева стоит — тот законный, а кто на остановке сидит — незаконный. Вот и Антонина Васильевна вынуждена будет свой ящичек с ведерком переставлять. Здоровье она потеряла на верхотуре — всю жизнь крановщиком отработала.

- Делали бы так, чтобы в каждом районе старушкам, хотя бы инвалидам, какое-то место. Правильно? А так — ну что, вот, вырастила. Я на пенсии, мне не хватает, я же не украла...

Русская — долгая улица для серьезного рейда, но всю должны пройти официальные власти. И пройдут, чтобы еще раз вернуться. Быть может, арбузы тогда по всем правилам народ омолаживать будут. А бабушка с ромашками раздарит их соседям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]