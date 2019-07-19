Синоптики обещают идеальный пляжный сезон?
На сайте Примгидромета опубликован прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на август 2019 г.
Средняя месячная температура воздуха составит +17…+21º, что около средних многолетних значений.
Осадков за месяц выпадет меньше среднего многолетнего количества, местами в центральных районах и на юго-востоке края около него.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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