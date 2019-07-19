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Синоптики обещают идеальный пляжный сезон?

Синоптики обещают идеальный пляжный сезон?

На сайте Примгидромета опубликован прогноз  аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на август 2019 г.

Средняя месячная температура воздуха составит +17…+21º, что около средних многолетних значений.

 

Осадков за месяц выпадет меньше среднего многолетнего количества, местами в центральных районах  и на юго-востоке края около него.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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