Синоптики обещают идеальный пляжный сезон?

На сайте Примгидромета опубликован прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на август 2019 г.

Средняя месячная температура воздуха составит +17…+21º, что около средних многолетних значений.

Осадков за месяц выпадет меньше среднего многолетнего количества, местами в центральных районах и на юго-востоке края около него.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]