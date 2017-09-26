Новости Экономика

Сегодня, 12:19
 

Во Владивостоке на Шкотовской скоро стартуют работы по ремонту дороги по нацпроекту

Во Владивостоке на Шкотовской скоро стартуют работы по ремонту дороги по нацпроекту

Фото: Администрация ПК

На улице Шкотовской во Владивостоке буквально на днях должны начаться ремонтные работы. Подрядчики готовят технику и строительные бригады для того, что отремонтировать данную улицу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Шкотовская станет четырнадцатой улицей из 15, где в этом году в городе благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводятся масштабные ремонтные работы дорог, тротуаров и прилегающей дорожной инфраструктуры.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что сейчас на Шкотовской подрядчики, которыми выступает компания «Скаб», выставляет информационные стенды и временные дорожные знаки. Первым этапом станет демонтаж старого покрытия. После этого рабочие заменят слабые грунты, поднимут на новый уровень люки и решетки сетей инженерных коммуникаций, смонтируют водопропускные трубы и уложат новое асфальтовое покрытие.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря