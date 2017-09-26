Во Владивостоке на Шкотовской скоро стартуют работы по ремонту дороги по нацпроекту

На улице Шкотовской во Владивостоке буквально на днях должны начаться ремонтные работы. Подрядчики готовят технику и строительные бригады для того, что отремонтировать данную улицу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Шкотовская станет четырнадцатой улицей из 15, где в этом году в городе благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводятся масштабные ремонтные работы дорог, тротуаров и прилегающей дорожной инфраструктуры.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что сейчас на Шкотовской подрядчики, которыми выступает компания «Скаб», выставляет информационные стенды и временные дорожные знаки. Первым этапом станет демонтаж старого покрытия. После этого рабочие заменят слабые грунты, поднимут на новый уровень люки и решетки сетей инженерных коммуникаций, смонтируют водопропускные трубы и уложат новое асфальтовое покрытие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]