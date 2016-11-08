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Жителя Владивостока обвиняют в убийстве собственного деда 

Жителя Владивостока обвиняют в убийстве собственного деда 

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, преступление совершено в марте 2019 года, когда  фигурант находился в жилом доме в районе ул. Полонского в г. Владивостоке. Обвиняемый распивал спиртное, в это время у него возник конфликт с его дедом 1940 г.р. В результате мужчина зарезал пожилого человека ножом.

В ходе предварительного следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. 

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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