Во Владивостоке собрались горняки из восьми регионов России. Видеорепортаж Андрея Мозгового
Во Владивостоке собрались горняки из восьми регионов России. Как сделать производство по добыче угля максимально безопасным для тружеников угледобывающей отрасли — главный вопрос ежегодной конференции Сибирской угольной энергетической компании.
Сегодня конгресс-отель «Экватор» одет в фирменные цвета Сибирской угольной энергетической компании — желтый и зеленый, цвета энергии и природы. Более 170 представителей компании «СУЭК» прибыли в Дальневосточную столицу подвести итоги 2018 года, поделиться планами на 2019 год в области обеспечения промышленной безопасности угледобывающих предприятий.
Владимир Артемьев, заместитель генерального директора, директор по производственным операциям АО «СУЭК»: «Система промышленной безопасности в компании «СУЭК» — это комплекс мер, направленных на то, чтобы человек на производстве не смог травмироваться. Это пассивная и активная безопасность, это организация труда, это взаимодействие производственной системы и работника, это взаимодействие работодателя и работника. Это комплекс мотивационный на то, чтобы человек трудился безопасно и безопасно выполнял свою работу».
В современных условиях угледобывающая промышленность во многом является гарантом социально-экономической устойчивости и благополучия нашей страны. Именно поэтому вопросы безопасности и надежности функционирования объектов горной отрасли имеют первостепенное значение. Именно эти вопросы стали главными на конференции. Участники обменивались опытом и мнением по координации совместных действий по их разрешению и скоординировать пути дальнейшего сотрудничества по безопасности труда.
Александр Заньков, генеральный директор ООО «Приморскуголь»: «Такая установка она сама по себе выходит из логики управления производством: нет безопасных условий — нет большого угля, нет большого угля — бизнес убыточный. Поэтому всё в этом мире взаимосвязано. Естественно, традиционно эти мероприятия они значительно повышают уровень ответственности наших людей, которые отвечают конкретно за эти вопросы».
«СУЭК» — это 64 тысячный коллектив, более 70 предприятий, 30 из них угледобывающие. На мировой карте угледобывающей отрасли «СУЭК» в десятке крупнейших, а по промышленной безопасности в лидерах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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