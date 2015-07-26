Анонс на 20 июля

20 июля во Владивостоке на полигоне «Горностай» состоится военно-спортивная игра «Гонка героев». Торжественное открытие мероприятия состоится в 09.00, первый старт – в 10.00.

С 20 июля по 28 сентября во Владивостоке пройдут общегородские мероприятия и увлекательные экскурсии для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Так, 20 июля, всех желающих приглашают принять участие в празднике «Иван Купала», который откроет цикл мероприятий проекта «Мы вместе». Социальный проект «Мы вместе» реализуется в рамках муниципальной программы «Доступная среда», и участие в нем бесплатное. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефонам 8-902-555-4733, 265-00-00. Обязательна предварительная запись, так как количество мест ограничено.

20 июля г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч» Владивосток - ФК «Томь» Томск. 3 тур ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020 гг.

20 июля муниципалитеты Приморского края. Физкультурно-массовое мероприятие «Зарядка чемпионов». Начало в 09.00.

20 июля — Международный день шахмат.

20 июля — Международный День Торта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]