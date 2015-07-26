Новости Анонс

Сегодня, 13:29
 

Анонс на 20 июля

20 июля во Владивостоке на полигоне «Горностай» состоится военно-спортивная игра «Гонка героев». Торжественное открытие мероприятия состоится в 09.00, первый старт – в 10.00.

С 20 июля по 28 сентября во Владивостоке пройдут общегородские мероприятия и увлекательные экскурсии для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Так, 20 июля, всех желающих приглашают принять участие в празднике «Иван Купала»,  который откроет цикл мероприятий проекта «Мы вместе». Социальный проект «Мы вместе» реализуется в рамках муниципальной программы «Доступная среда», и участие в нем бесплатное. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефонам 8-902-555-4733, 265-00-00. Обязательна предварительная запись, так как количество мест ограничено.

20 июля г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч» Владивосток - ФК «Томь» Томск. 3 тур ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020 гг.

20 июля муниципалитеты Приморского края. Физкультурно-массовое мероприятие «Зарядка чемпионов». Начало в 09.00.

20 июля — Международный день шахмат.

20 июля — Международный День Торта.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря