По факту ДТП с шестью погибшими в Приморье возбуждено уголовное дело

Следователем Следственной части СУ УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту автоаварии со смертельным исходом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Как сообщалось ранее, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 32 км автодороги Артем—Находка—Порт Восточный.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада медиков.

Установлено, что в результате столкновения автомобилей Тойота Виш и грузовика ХОВО погибли шесть человек — 45-летний водитель и пассажиры минивэна, среди которых 3 женщины и 2 мужчины.

6-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение.

37-летний водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП со смертельным исходом следственным подразделением УМВД Приморья возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Назначено проведение ряда экспертиз. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Очевидцев ДТП, владеющих информацией об обстоятельствах происшествия, ставших свидетелями автоаварии, просим обратиться по телефонам (423)2310-408 – дежурная часть ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, (423)2 490-491.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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