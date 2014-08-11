По факту ДТП с шестью погибшими в Приморье возбуждено уголовное дело
Следователем Следственной части СУ УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту автоаварии со смертельным исходом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Как сообщалось ранее, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 32 км автодороги Артем—Находка—Порт Восточный.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада медиков.
Установлено, что в результате столкновения автомобилей Тойота Виш и грузовика ХОВО погибли шесть человек — 45-летний водитель и пассажиры минивэна, среди которых 3 женщины и 2 мужчины.
6-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение.
37-летний водитель грузовика не пострадал.
По факту ДТП со смертельным исходом следственным подразделением УМВД Приморья возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Напомним, за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.
Назначено проведение ряда экспертиз. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Очевидцев ДТП, владеющих информацией об обстоятельствах происшествия, ставших свидетелями автоаварии, просим обратиться по телефонам (423)2310-408 – дежурная часть ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, (423)2 490-491.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
01.09.2017 В Приморье возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла семья из Амурской области
-
11.08.2014 В Кавалеровском районе проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом
-
23.03.2015 Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства ДТП со смертельным исходом
-
16.06.2015 На автодороге Владивосток-Находка-Порт Восточный произошло тяжелое ДТП
-
19.07.2019 Следователи УМВД Приморья проводят проверку по факту ДТП с шестью погибшими
-
18.11.2014 Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Чугуевском районе
Добавить комментарий