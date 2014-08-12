Все службы готовятся к прохождению тайфуна «Данас» в Приморье

По данным Приморского УГМС: в связи с выходом тайфуна «Данас» на территорию Приморского края и обострением фронтальных разделов вечером 21 июля на юго-западе (Владивостокский городской округ, Уссурийский городской округ и Хасанский муниципальный район), ночью и днём 22 июля на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством от 15 до 45 мм за 12 часов и менее.

Во Владивостоке местами в западной половине и на юго-востоке (Артёмовский, Дальнегорский, Находкинский городские округа, ЗАТО Фокино, городской округ Большой Камень, Партизанский городской округ, городской округ Спасск-Дальний, Надеждинский, Кавалеровский, Лазовский, Партизанский, Черниговский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Ольгинский, Октябрьский, Тернейский, Хорольский муниципальные районы) края очень сильные дожди до 80 мм за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться сильным ветром от 13 до 18 м/с, на южном побережье от 18 до 23 м/с, у мысов порывами до 30 м/с.

В заливе Петра Великого высота волн от 2,5 до 3 м. На реках края ожидается формирование высоких дождевых паводков с подъемом уровня воды на от 0,8 до 2,2 м, на отдельных участках рек – до 3,0, в верховьях рек и на малых водотоках прогнозируются резкие подъемы уровня воды.

Как сообщили во владивостокском управлении по делам ГО и ЧС, в связи с непогодой во городе будет работать оперативный штаб по ликвидации последствий. Все службы жизнеобеспечения города перейдут в режим работы повышенной готовности.

«В случае сильного дождя рекомендуем горожанам по возможности остаться дома. Также призываем на время непогоды отказаться от использования личного автотранспорта. При выходе на улицу важно быть бдительным. Просим также следить за своей безопасностью», - обращается к жителям Владивостока и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС Андрей Караваев.

Во избежание затопления улиц Владивостока специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ведут проверку системы ливневой канализации. В случае обнаружения засоров они оперативно устраняются. Мобильные бригады дополнительно прочищают дождеприёмные камеры, а также сами системы, в том числе и открытого типа – лотки вдоль дорог.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспечтерской службы (ЕДДС) города по тел. 2222-333.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]