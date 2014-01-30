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«Вести: Приморье. Новости культуры»: оригинальные решения театральных режиссеров, удивительные бурятские куклы и художники из Хабаровска в гостях в Приморье

«Вести: Приморье. Новости культуры»: оригинальные решения театральных режиссеров, удивительные бурятские куклы и художники из Хабаровска в гостях в Приморье.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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