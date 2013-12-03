Приморец попался на перевозке наркотиков в поезде «Хабаровск—Нерюнгри»
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Тындинского ЛО МВД России на транспорте задержали 36-летнего пассажира поезда направления «Хабаровск—Нерюнгри» по подозрению в совершении преступления.
У задержанного стражи правопорядка обнаружили два шприца с гашишным маслом, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских.
При осмотре места жительства данного гражданина сотрудники транспортной полиции также обнаружили сверток с гашишным маслом, общий вес наркотика составил более пяти граммов, что является крупным размером.
Подозреваемый признался, что собрал и заготовил запрещенное вещество самостоятельно для личного потребления.
В отношении мужчины избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, возбуждено уголовное дело. 36-летнему жителю Уссурийска за хранение наркотиков грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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