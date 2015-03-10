Проекты мусоросортировочных комплексов в Приморье подготовят до конца июля
Три типовых проекта межмуниципальных комплексов по сортировке бытовых отходов будут готовы до конца этого месяца. Они будут извлекать из общего мусора полезные компоненты – стекло, пэт-бутылки, полиэтилен, пластик, бумагу, картон, алюминиевые и жестяные банки – и направлять их на глубокую переработку. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как рассказал заместитель директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев, уже к концу июля будет сформировано три типовых проекта сортировочных комплексов, которые появятся в 2019-20 годах во многих районах края. Всего на первоначальном этапе планируется установить шесть», – обозначил он.
Отмечено, что большинство отсортированных из бытового мусора компонентов перерабатывается во вторсырье и готовую продукцию в Приморье. Исключение пока составляет лишь стекло, которое направляют для переработки в центральную часть России. Однако, по словам Сергея Лазарева, уже в 2020 году откроется первая очередь экотехнопарка в ТОР «Надеждинская», которая займется переработкой отходов из стекла.
«Именно она и начнет глубокую переработку нарастающих объемов полезных фракций твердых коммунальных отходов, в том числе, и стекла. В первой очереди экотехнопарка разместится современное оборудование и по переработке старых автомобильных шин, что позволит полностью закрыть потребности Приморья и навсегда решить проблему шинных свалок», – подчеркнул замдиректора предприятия.
Как сообщил Сергей Лазарев, сейчас регоператор плотно работает с главами муниципалитетов, в том числе и по вопросу сокращения транспортных плеч по вывозу мусора с территорий до мест утилизации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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