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Стало известно, какие районы Приморья примут на себя главный удар тайфуна «Данас»

Борис Кубай рассказал порталу Примпогода, какие районы Приморья примут на себя главный удар стихии. По словам синоптика, тайфун вышел на достаточно опасную для Приморья территорию.

Вечером 21 июля на юго-западе (Владивостокский городской округ, Уссурийский городской округ и Хасанский муниципальный район), ночью и днём 22 июля на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством от 15 до 45 мм за 12 часов и менее.

Во Владивостоке местами в западной половине и на юго-востоке (Артёмовский, Дальнегорский, Находкинский городские округа, ЗАТО Фокино, городской округ Большой Камень, Партизанский городской округ, городской округ Спасск-Дальний, Надеждинский, Кавалеровский, Лазовский, Партизанский, Черниговский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Ольгинский, Октябрьский, Тернейский, Хорольский муниципальные районы) края очень сильные дожди до 80 мм за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться сильным ветром от 13 до 18 м/с, на южном побережье от 18 до 23 м/с, у мысов порывами до 30 м/с.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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