Мужчина, пропавший при сплаве по реке в Приморье, не найден

Спасатели завершили поиски пропавшего 16 июля при сплаве мужчины в Красноармейском районе. Положительного результата поиски не принесли, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на спасателей.

Напомним, что 17 и 18 июля спасатели Дальнереченского филиала Приморской краевой поисково-спасательной службы проводили поиски человека, пропавшего в районе слияния рек Большая Уссурка и Наумовка.

По имеющейся информации, 16 июля, мужчина, 1962 года рождения, при сплаве упал в реку в результате опрокидывания лодки.

За два дня поисковых работ было осмотрено русло реки вниз по течению от места происшествия на расстоянии более 10 километров. Рядом с предполагаемым местом происшествия так же была осмотрена береговая полоса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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