Краевая детская клиническая больница №2, что на Змеинке, не видела капитального ремонта с самого основания, а это больше 30 лет. Всё изменилось в 2018 году благодаря финансированию из бюджета Приморья. В этом году на капитальный ремонт выделили 31 миллион рублей, которые помогут обновить четыре отделения.

Сегодня, несмотря на ремонт, детская клиническая больница №2 функционирует в полном объеме. Завершаются ремонтные работы в медико-социальном отделении — заменена электрика, установлены новые двери и окна, обновлены все коммуникации — водоснабжение, водоотведение, канализация. Ведутся отделочные работы.

Татьяна Красикова, заместитель главного врача ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №2» по медицинской части: «Здесь будет находиться медико-социальное отделение. Это отделение, в котором находятся дети, оставшиеся на попечении государства, или доставленные из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Также есть дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, которые получают терапию соответствующую».

К понедельнику все работы в медико-социальном отделении будут завершены. В новом убранстве оно встретит своих маленьких пациентов. Помимо прочего, здесь отремонтировали лестницы — привели их в соответствие с нормативами. Строители начали работы в педиатрии, где также предстоят глобальные изменения. В этом году больница откроет новое отделение.

Инна Зеленкова, главный врач ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №2»: «Мы планируем открыть 10 паллиативных коек, к которым мы сейчас активно готовимся. По факту, такие больные у нас есть. Сейчас мы для них готовим целый этаж, первый этаж, где приведем всё в соответствие. Чтобы таким деткам паллиативным было удобно находиться в палате с мамами и удобно было вывести их на улицу».

Отметим, что именно краевая детская клиническая больница №2 уже много лет оказывает медицинскую помощь маленьким приморцам, страдающим тяжелыми формами разных неизлечимых недугов. В планах — не просто качественный ремонт, но и организация специальных зон в холлах больницы и игровых комнат для малышей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]