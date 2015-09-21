«Школьные «Вести»: О сложной и интересной профессии журналиста и ведущего рассказали юным корреспондентам на ГТРК «Владивосток»
«Школьные «Вести»: О сложной и интересной профессии журналиста и ведущего рассказали юным корреспондентам на ГТРК «Владивосток».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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