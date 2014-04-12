Первый вице-губернатор края Вера Щербина встретилась с представителями приморских некоммерческих организаций.

Когда из кабинетов власти видно далеко не всё, именно эти неравнодушные люди расширяют горизонт. Поддержку для тех, кому это нужно здесь и сейчас, дают они. Иногда используют необычные способы. Жанна Савенко обучает аргентинскому танго слабовидящих и слепых. Как профессионал, она понимает, что танец дает не только настроение. Люди учатся взаимодействию и ориентации в пространстве.

Жанна Савенко, руководитель НКО «Танцевальный клуб «Танго»: «Идея танго вообще заключается в том, что мужчина ведет, а женщина следует. И даже со здоровыми людьми мы занимаемся тем, что заставляем дам закрывать глаза, чтобы они не видели, что происходит у партнера, и, вообще, как происходит ведение, а только чувствовали его тело».

Приморские некоммерческие организации помогают и онкобольным. За жизнь детей со страшным диагнозом уже 10 лет борется благотворительный фонд Светланы Горковенко: оплачивают перелеты в центральную Россию на лечение, закупают дорогостоящие препараты.

Светлана Горковенко, директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь»: «У нас есть такая акция, как «Коробка храбрости». Мы собираем детям игрушки, и эти игрушки помогают высушить слезы и преодолеть страх, чтобы делать различные капельницы, уколы болезненные».

Дмитрий Хан — признанный профессионал в области неврологи. Тем не менее, увлеченно поддерживает идею именно НКО для быстрой помощи при инсульте. Его фонд третий год учит обычных людей предвидеть эту проблему.

Дмитрий Хан, президент благотворительного фонда «Инсульту нет»: «Кривая улыбка, одностороннее нарушение движения и нарушение речи — это 90 % симптомы инсульта. Казалось бы… такое простое знание».

Вера Щербина, первый вице-губернатор Приморского края: «Мы видим, как увеличивается качество и количество ваших общественно значимых программ, проектов по различным направлениям. В связи с этим губернатор Приморского края принял решение об увеличении с этого года финансовой поддержки НКО на конкурсной основе до 65 миллионов рублей».

Они не живут от награды до награды, стараются каждый день быть рядом со своими земляками. Но и признание — это важно, как возможность рассказать о себе всем, кому это будет необходимо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]