На 16,5% вырос пассажиропоток через автомобильные пункты пропуска в Приморье
В первом полугодии 2019 года российско-китайскую границу через автомобильные пункты пропуска пересекли 887 тысяч человек и 81 тысяча единиц автотранспорта. Такие данные озвучены на заседании межведомственной комиссии по пограничной политике при Администрации Приморского края под председательством врио вице-губернатора Олега Мельникова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По данным Погрануправления УФСБ России по Приморскому краю, пассажиропоток на четырех пунктах пропуска – Пограничный, Краскино, Полтавка и Турий Рог – вырос с 14 до 79%, общий рост числа пассажиров составил 16,5%, автотранспорта – 9%.
«Ежедневно через пункты пропуска проходит в среднем более 130 автобусов с пассажирами, в том числе, и с детьми», – обозначили в ведомстве.
На 22% вырос с начала года и пассажиропоток международного аэропорта Владивостока. Почти 1,4 миллиона пассажиров обслужила воздушная гавань края, из них на внутренних авиалиниях – более 700 тысяч человек, на международных – почти 640 тысяч человек.
По словам директора по производству АО «Международный аэропорт «Владивосток» Владимира Филимончикова, тенденцией последних лет является увеличение доли туристов, прибывающих в край воздушным транспортом.
«Возрастающий пассажиропоток говорит о необходимости модернизации мощностей аэропорта, в том числе, и пункта через госграницу», – уточнил Владимир Филимончиков.
Участники заседания проанализировали принятые решения, касающиеся пассажиропотока на международных транспортных направлениях. Отдельным вопросом рассмотрели безопасность и комфортность перевозки детских тургрупп в Китай.
Как отметил Олег Мельников, в сезон отпусков Администрация Приморья обратилась в Погрануправление с просьбой организовать пропуск автобусов с детьми в первоочередном порядке.
«Мы видим, что пассажиропоток возрос, особенно в летнее время, едут много детских тургрупп. Чтобы создать максимально комфортные условия для них, необходимо организовать приоритетный пропуск таких транспортных средств», – обозначил Олег Мельников, добавив, что это касается, в том числе, составления турфирмами корректных списков детей, выезжающих в Китай.
В ходе совещания обсудили и вопрос развития международных отношений, которое невозможно без создания современных погранпереходов. По информации Владивостокского филиала Росгранстроя, строительство четырех погранпереходов идет по графику.
«Это вопрос находится на контроле и Правительства России, и Губернатора края. И сбои здесь недопустимы», – заявил врио вице-губернатора Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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