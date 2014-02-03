В Приморском крае больше двухсот особо охраняемых природных территорий регионального значения. Большинство памятников природы были созданы еще в прошлом веке. И некоторые из них уже утратили свое особое природоохранное и научное значение. Например, в Октябрьском районе вымерзла тутовая роща, иссяк Синельниковский родник и завалена грунтом горная пещера. Сейчас Законодательное собрание Приморья рассматривает закон, по которому краевые власти смогут изменять границы и особый статус территорий, которые утратили свою ценность.

Евгений Зотов, председатель комитета Законодательного собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию: «Данные законопроекты более чем в 30 субъектах уже присутствуют. Пример приведу. В Челябинской области был реликтовый ельник, памятник природы, реликтовых деревьев там больше не существует, он упразднен».

Краевые депутаты провели первые слушания по законопроекту. Среди участников общественные активисты, экологи, ученые, представители природоохранной прокуратуры и профильных ведомств. Мнения расходятся, но все предложения по формулировкам и поправкам будут рассмотрены.

Александр Агошков, представитель общественного совета федерального проекта «Чистая страна»: «Эти ООПТ они давно уже не охраняются. Принимая определенные законодательные акты, мы должны еще уделить много внимания проблемам охранной деятельности».

Александр Тютерев, депутат Законодательного собрания Приморского края: «Ограничим возможность чиновников принимать эти решения самостоятельно. Мы пропишем четную и понятную для всех маршрутную карту, как поступать в случае, если назрела необходимость».

Некоторые особо охраняемые природные территории совпадают с марикультурными предприятиями. Эти участки под пристальным вниманием общественности. Однако упразднять территории в угоду бизнесу массово не будут. Только в исключительных случаях.

Николай Селюк, депутат, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию: «Никаким одним росчерком пера никакая территория не будет упразднена, ни в коем случае. Все это будет проходить под пристальным вниманием общественности и каждый случай будет разбираться отдельно».

В случае, если законопроект пройдет во втором и третьем чтении, принимать решения о судьбе охраняемых территорий будет не только администрация края, но и комиссия, состоящая из представителей науки, экологической общественности, профильных ведомств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]