Новое поголовье свиней завезут в Приморье

Крупные производители свинины в Приморье намерены восстановить производство после эпидемии ящура и начать выпуск продукции в 2020 году. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, в связи с эпидемией ящура в начале года производство свинины в крае снизилось на треть.

«За полгода в хозяйствах всех категорий было произведено более 4,2 тысячи тонн свинины. Это на 35% меньше уровня прошлого года», – сообщили в ведомстве.

Крупные игроки на рынке в связи с этим намерены в текущем году завозить новое поголовье. Производство свинины начнется в 2020 году.

Вместе с тем специалисты департамента подчеркивают, что снижение производства не вызвало дефицита мяса на рынке, сейчас килограмм свинины в магазинах можно приобрести за 240 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]