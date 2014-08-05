Житель Владивостока пытался подсадить несовершеннолетнюю горожанку на наркотики

«Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор в отношении жителя краевого цента, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего)», - сообщили в краевой прокуратуре.

Как установлено в судебном заседании, мужчина был зависим от «синтетики». Он пригласил 17-летнюю девушку в свою квартиру и уговорил ее попробовать наркотики.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции преступная деятельность злоумышленника пресечена, несовершеннолетняя обнаружена в квартире злоумышленника. В ходе медицинского освидетельствования подтвержден факт употребления наркотического средства.

Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал частично. По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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