Житель Владивостока пытался подсадить несовершеннолетнюю горожанку на наркотики
«Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор в отношении жителя краевого цента, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего)», - сообщили в краевой прокуратуре.
Как установлено в судебном заседании, мужчина был зависим от «синтетики». Он пригласил 17-летнюю девушку в свою квартиру и уговорил ее попробовать наркотики.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции преступная деятельность злоумышленника пресечена, несовершеннолетняя обнаружена в квартире злоумышленника. В ходе медицинского освидетельствования подтвержден факт употребления наркотического средства.
Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал частично. По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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