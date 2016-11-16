Приморец до смерти избил собственную мать
Прокурором Ханкайского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, преступление совершено в апреле 2019 года в с. Камень-Рыболов.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант в ходе ссоры с матерью избил ее. «Пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью, вследствие которого женщина умерла», - рассказали в краевой прокуратуре.
Злоумышленник признал вину в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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