Приморец до смерти избил собственную мать

Прокурором Ханкайского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, преступление совершено в апреле 2019 года в с. Камень-Рыболов.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант в ходе ссоры с матерью избил ее. «Пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью, вследствие которого женщина умерла», - рассказали в краевой прокуратуре.

Злоумышленник признал вину в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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