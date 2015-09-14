Житель Уссурийска открыл «казино»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По результатам проведения следственных действий по подозрению в совершении преступления задержан 25-летний мужчина. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, подозреваемый организовал и проводил азартные игры вне игорной зоны по нескольким адресам в городе Уссурийске Приморского края.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление иных лиц, причастных к совершению преступления.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками полиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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