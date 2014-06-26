Во Владивостоке жители Сахалинской больше пяти лет ходят по судам и борются за право остаться в своих квартирах. Первый этаж гостинки, в которой люди живут сейчас, признали гостиницей и обязали их выплатить неподъёмные суммы за аренду помещений.

Александра Мостовая, корреспондент: «Только у этой квартиры есть собственник, который жильё приватизировал несколько лет назад, все остальные 26 семей прописки не имеют и сейчас по решению суда должны заплатить около 300 рублей за проживание, однако у жильцов таких денег нет».

В эти квартиры заселяли сотрудников Военно-морского строительного управления ТОФ. Жилье люди получили официально по распоряжению. Проблемы начались в 2012 году, когда предприятие реорганизовали. И оформить договор социального найма у остальных жильцов не получилось.

Юлия Жижина, юрист: «12 сентября 2013 года право собственности было зарегистрировано за предприятием ООО ВМСУ ТОФ, на текущий момент это АУ ГОФ, но по факту одно и то же предприятие».

Пять лет они ходят по мукам и обращаются во всевозможные инстанции. Сначала по решению Первомайского суда квартиры признали нежилыми, а людей собирались выселить. Решение обжаловали, однако на этом дело не закончилось. Организация, в чьей собственности находятся квартиры, подала встречный иск и назвала первый этаж гостинки на Сахалинской гостиницей. Теперь с людей требуют компенсацию за аренду.

Сергей Столетник, житель дома № 34 по улице Сахалинская: «400 000 я должен заплатить, иначе до 31 числа этого месяца я должен добровольно их перечислить на их счёт, если не перечисляю деньги, они подают в суд и через суд будут удерживать».

Ольга Абдулаева, жительница дома №34 по улице Сахалинская: «Сумма нереальная просто, чем платить, как платить, я в статусе матери-одиночки, идти некуда».

Геннадий Параконный, житель дома №34 по улице Сахалинская: «Мне некуда идти, мне 66 лет, пенсия 15 000, мне навязали через суд 400 000 рублей, обогащаются они за счёт меня, пенсионера».

Дом на Сахалинской сдали в середине '70-х. Владельцем тогда являлось муниципальное предприятие Первомайского района. Все сведения о квартирах внесли в реестр муниципальной собственности. И основываясь на этих данных, администрация города уже в 2017 собиралась зарегистрировать жилые помещения на себя. Не получилось. И как собственником дома стала строительная организация, никто не может объяснить до сих пор.

26.03.2018 регистрационным органом вынесены решения об отказе в государственной регистрации права муниципальной собственности по причине того, что на государственном кадастровом учете жилые помещений №№ 1-26, расположенные по ул. Сахалинская, д.34 в г. Владивостоке не значатся.

По информации Управления Росреестра по Приморскому краю, жилые квартиры, за государственной регистрацией права собственности на которые обратилась администрация города Владивостока, сняты с государственного кадастрового учета 29.09.2015 на основании выявления технической ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости.

Юлия Жижина, юрист: «Спасёт граждан возбуждение уголовного дела по поводу фальсификайии, незаконный перевод жилых помещений в жилые».

Отказ за отказом и ни одного положительного решения в пользу жильцов. Платить неподъемные суммы в качестве компенсации многодетные семьи и пенсионеры не в состоянии. Но бороться силы еще есть. Очередное заседание пройдет 20 августа во Фрунзенском районном суде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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