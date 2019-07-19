Определен район Приморья, где ожидаются аномальные осадки

Ранним утром 22 июля в Лазовском районе Приморья ожидается сильнейший ливень, сообщают "Вести:Приморье". По уточненным прогнозам, в ночь на понедельник зона осадков от тайфуна "Данас" накроет окрестности села Преображение. С 4 до 10 утра 22 июля здесь может выпасть до 140 мм осадков. Следить за траекторией движения тайфуна "Данас" можно по интерактивной карте погоды windy.tv.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в связи с выходом тайфуна «Данас» на территорию Приморского края и обострением фронтальных разделов вечером 21 июля на юго-западе, ночью и днем 22 июля на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством 15–45 мм за 12 часов и менее, в г. Владивостоке, местами в западной половине и на юго-востоке очень сильные дожди (50-80 мм за 12 часов и менее). Общее количество осадков может достигнуть 80-140 мм (50-100% от нормы за месяц).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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