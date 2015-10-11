Приморье отдали три места в ТОП-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей

Владивосток, Уссурийск и Находка попали в десятку городов России с самым большим количеством "праворулек", сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Первое место в топе получил Владивосток, в столице Приморья 255,8 машин с правосторонним рулем. На втором месте с солидным отрывом, находится Новосибирск, здесь почти вдвое меньше таких машин, около 144,2 тысячи. Бронзу занял Хабаровск, четвертое место с 93,7 тысячами у Красноярска, а пятое – у Иркутска. Также в списке есть Уссурийск, здесь 65,8 тысячи, в Находке - 65,4 тысячи, в Петропавловске-Камчатском и Омске - 58,1 и 54,7 тысячи соответственно. Последняя ступенька в рейтинге – у читинцев, на улицах этого города почти 50,5 тысячи экземпляров.

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», всего на территории России насчитывается около 3,3 млн легковушек с правым расположением руля, это порядка 8% от общего количества машин в стране.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]