Ирине Шейк предложили свердешевую ипотеку в Приморье
Оператор аккаунта администрации Приморского края в Инстаграм необычно прокомментировал пост супермодели Ирины Шейк, посвященный ситуации вокруг «любовного треугольника» с актером Бредли Купером и певицей Леди Гагой.
«Ирина, не отчаивайтесь! Приезжайте в Приморье! У нас тут и море, и природа! Гектар выдают и ипотеку под 2% скоро одобрят. Найдете себе моряка-красавца, родите от него детей красивых. А мы вам выплаты различные, материнский капитал, за шестого — машину. Ждем», — написал @primorskadmin.
13 июля стало известно, что певица Леди Гага, которая снималась вместе с Купером в фильме «Звезда родилась», переехала к артисту и живет с ним уже около месяца. Отмечалось, что роман между артистами завязался во время съемок. О расставании Шейк и Купер со ссылкой на источники сообщалось в июне, напоминает prim.news.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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