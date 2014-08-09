Во Владивостоке - солнце, тайфун прошел стороной?

Утром 21 июля во Владивостоке установилась замечательная солнечная погода. В соцсетях начали писать о том, что "синоптики в очередной раз ошиблись и тайфун Данас прошел стороной".

Однако, синоптические сайты указывают, что уже во второй половине дня все изменится. В столице Приморья осадки начнутся после 15 часов (1,5 мм за 3 часа), а пик непогоды придется на время с 21 часа вечера до 9 утра, когда на город выльется не менее 50 мм влаги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru