Новости Общество Происшествия

Сегодня, 09:53
 

Во Владивостоке - солнце, тайфун прошел стороной?

Во Владивостоке - солнце, тайфун прошел стороной?

Утром 21 июля во Владивостоке установилась замечательная солнечная погода. В соцсетях начали писать о том, что "синоптики в очередной раз ошиблись и тайфун Данас прошел стороной".

Однако, синоптические сайты указывают, что уже во второй половине дня все изменится. В столице Приморья осадки начнутся после 15 часов (1,5 мм за 3 часа), а пик непогоды придется на время с 21 часа вечера до 9 утра, когда на город выльется не менее 50 мм влаги.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря