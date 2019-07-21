Владивосток "пронесет", а восточное побережье - нет?
Синоптические карты погоды час от часа снижают интенсивность осадков во Владивостоке, вызванных прохождением тайфуна Данас у берегов Приморья. Если утром твердо говорилось о, как минимум, 50 мм осадков во Владивостоке, то теперь эту цифру "понизили" до 30 мм.
А вот на восточном побережье, прежде всего в Лазовском и Ольгинском районах Приморья по-прежнему прогнозируют потоп. На участке побережья от Преображения до Моряка-Рыболова дают 150 мм влаги. Смотреть за онлайн движением тайфуна Данас можно по карте windy.tv:
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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