Главный удар тайфун "Данас" нанесет утром в понедельник
Подход тайфун "Данас" прогнозируется к 19:00 21 июля со стороны Хасанского района, где начнутся осадки в виде небольшого дождя, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт 25 мчс.рф.
К территории Приморского края он подойдёт в виде циклона, где его воздушные массы разделятся на две части. Одна часть будет смещаться в северном направлении, в сторону Хабаровского края, вторая будет смещаться на северо-восток прижимаясь к побережью края, вдоль Татарского пролива.
На территории западных, юго-западных районов интенсивные осадки прогнозируются во второй половине ночи 22 июля (03.00). Под воздействие попадут: Уссурийский городской округ, Надеждинский, Октябрьский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский муниципальные районы, ожидаются осадки количеством от 30 до 50 мм за 12 часов и менее, на территории Хасанского муниципальных с количеством до 80 мм. В данных районах ожидаются подтопления пониженных участков местности, сельхозугодий, хозяйственных объектов, участков дорог интенсивным ливневым и речным стоком, аварии на ЛЭП, связанные с подмывом ЛЭП и линий связи, нарушения в работе системы ЖКХ.
На территории юго-восточного побережья интенсивные осадки прогнозируются с утра 22 июля (в 06.00) в Находкинском, Партизанском Дальнегорском городских округах, Партизанском, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском, Тернейском муниципальных районах с количеством 100-120 мм за 12 часов и ветром 15-17 м/с, на побережье до 25 м/с. В данных районах ожидаются подтопления пониженных участков местности, сельхозугодий, хозяйственных объектов, участков дорог интенсивным ливневым и речным стоком, аварии на ЛЭП, связанные с подмывом и обрывом ЛЭП и линий связи, нарушения в работе системы ЖКХ, завал высотных широкоформатных конструкций. Прогнозируется риск происшествий с отдыхающими на побережье и морской акватории, обусловленный сильным ветром, нагонными явлениями и волнением моря до 3 м.
Наиболее интенсивные осадки прогнозируются 22 июля с 07.00 с дальнейшим ослабеванием. К 02:00 23 июля циклон покинет территорию края. В крае сохранится выпадение локальных осадков обусловленных влиянием атмосферных фронтов вплоть до 26.07.2019 г.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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