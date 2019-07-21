Наркополиция задержала оптового наркоторговца на трассе во Владивостоке
Во Владивостоке сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» задержали оптового наркоторговца. Задержанным оказался 45-летний уроженец одной из бывших республик Советского Союза, который осуществлял сбыт крупных партий наркотиков на территории города Владивостока.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно о планирующейся встрече наркодилера с потенциальным покупателем. Для продажи наркотиков гражданин назначил встречу на одном из участков автодороги Де-Фриз—Седанка—Патрокол, где и был задержан сотрудниками полиции. При обыске у него изъяли наркотическое вещество. Экспертизой установлено, что изъятое является диацетилморфином (героином) массой более 25 граммов), что квалифицируется как крупный размер (это 250 разовых доз). Об этом сообщвет «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
По факту сбыта наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигурант заключен под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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