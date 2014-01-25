Персоны исторические и герои мифов морского города: художник Павел Шугуров сотоварищи, прославленной группой «33+1», вернулся на улицы Владивостока, чтобы оставить новую порцию неповторимых реликвий. Какими они будут? Когда можно на них посмотреть?

Реликвия первая — штаны легендарного мастера, некогда главного художника Владивостока. Он фанат родного города. И готов последнее отдать. Его джинсы, между прочим, музей Арсеньева в свою коллекцию прочит. Вот уж чего-чего, а стрит-арт там точно не поместится. Поэтому фрески Шугурова останутся в Почтовом переулке.

Павел Шугуров, художник, музыкант, лидер группы «33+1»: «Один из самых романтичных уголков нашего города, по нашему мнению, и мы решили здесь как раз разместить несколько произведений, чтобы заманить местных, а за ними и иностранных гостей к изучению вот такой параллельной истории».

О параллелях вам лучше всех в Почтовом-то и расскажут. Пока подсыхает на веревках-бегунках белье, пока мирно спит кот-старожил. Что стоит переулок на альтернативном подземном штабе Тихоокеанского флота, что мультимиллионер и китобой Отто Линдгольм присматривал здесь невесту. Теперь-то он на одной из уличных росписей. Как и музыканты с фотографии американки Элеоноры Прей.

Виктория Гилёва, жительница Почтового переулка: «Очень красиво и мы счастливы, действительно. Я вот как увидела, что ребята делают, я говорю — дай Бог вам здоровья».

Иван Родин, Федор Чичков — молодые соратники Павла Шугурова — фрески мастеру вначале серым, а потом белым цементом полируют. Чтобы старший творец — с мыслью о древних греках — изобретателях технологии — стал прорезывать из-под светлого темные силуэты.

Три грации как раз напротив академии искусств. Первые горожанки из ссыльных, конечно же. Очередная реликвия и миф: говорят, они — мужеубийцы.

- Женщины такие непростые, хотя, думаю, и повлияли на наш характер — город портовый.

Потому и боцман к месту. Легенду о нем еще предстоит сочинить. А нам — заново открыть старинный владивостокский переулок. Только так открыть, чтобы людям и животным...

Всем, кто живет там, было, по возможности, комфортно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]