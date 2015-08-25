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На трассе Седанка—Патрокл тайфун «Данас» создал опасную ситуацию

На трассе Седанка—Патрокл тайфун «Данас» создал опасную ситуацию

Фото: УМВД по ПК

Согласно прогнозу метеорологов, днем 22 июля во Владивостоке ожидается дождь и сильный ветер.  Это может существенно осложнить дорожную обстановку.

В дежурную часть сообщений об автоавариях к настоящему времени не поступало. Сотрудники ГИБДД несут службу в штатном режиме, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Аварийно опасная ситуация наблюдается на трассе Седанка—Патрокл—остров Русский в связи с плохой видимостью. Подтоплений на дорогах нет. Небольшие скопления воды отмечены в районе Седанки, на Маковского, а также на улице Калинина. 

Участки автодорог, подверженные подтоплениям, контролируются инспекторами дорожно-патрульной службы. В настоящее время ведется постоянный мониторинг дорожной ситуации.

Руководство ОГИБДД Владивостока обращается к автомобилистам с рекомендацией проявлять повышенное внимание на автодороге, соблюдать правила дорожного движения и меры личной безопасности.

Сотрудники полиции также обращаются к пешеходам с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, не переходить проезжую часть в неустановленных местах, следовать предписаниям дорожных знаков и разметки.

Несмотря на интенсивные осадки, обстановка на дорогах остается стабильной.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • 123 / Сегодня, 10:08
    № 1  
     

    Автор, а где ты видишь тайфун?
    Тайфун - от китайского "тай-фын" - сильный ветер, причем о тайфуне можно говорить, если ветер превышает 24 м/с.
    И если идет дождь, а ветра нет, то это не тайфун.
    Не нужно запугивать обывателей громкими словами типа "тайфун"! Попробуйте писать правду!

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