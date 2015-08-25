На трассе Седанка—Патрокл тайфун «Данас» создал опасную ситуацию
Согласно прогнозу метеорологов, днем 22 июля во Владивостоке ожидается дождь и сильный ветер. Это может существенно осложнить дорожную обстановку.
В дежурную часть сообщений об автоавариях к настоящему времени не поступало. Сотрудники ГИБДД несут службу в штатном режиме, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Аварийно опасная ситуация наблюдается на трассе Седанка—Патрокл—остров Русский в связи с плохой видимостью. Подтоплений на дорогах нет. Небольшие скопления воды отмечены в районе Седанки, на Маковского, а также на улице Калинина.
Участки автодорог, подверженные подтоплениям, контролируются инспекторами дорожно-патрульной службы. В настоящее время ведется постоянный мониторинг дорожной ситуации.
Руководство ОГИБДД Владивостока обращается к автомобилистам с рекомендацией проявлять повышенное внимание на автодороге, соблюдать правила дорожного движения и меры личной безопасности.
Сотрудники полиции также обращаются к пешеходам с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, не переходить проезжую часть в неустановленных местах, следовать предписаниям дорожных знаков и разметки.
Несмотря на интенсивные осадки, обстановка на дорогах остается стабильной.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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