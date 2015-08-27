Во Владивостоке отменены все рейсы паромов и катеров

В связи с тайфуном DANAS, обрушившимся на Владивосток, все городские службы работают в режиме повышенной готовности - устраняют все локальные аварии на сетях энергоснабжения, оперативно убирают поваленные деревья, наносы камней и прочищают систему ливневой канализации для отвода воды с дорог.

Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) краевого центра, за сутки во Владивостоке выпало 62 миллиметра осадков. Тайфун не нарушил жизнедеятельности города – учреждения соцкультбыта работают в штатном режиме, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Поваленные сильным ветром деревья ликвидируют сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». На 8 часов утра оперативно распилены деревья по улицам Сафонова, 39, Пограничной, 6а, Калинина, 1, Калинина, 80 и Калинина, 151. Упавшие деревья на придомовых территориях ликвидируют представители управляющих компаний, ветви с электропроводов убирают специалисты профильных предприятий.

Наземный транспорт Владивостока работает по графику рабочего дня. На маршруты в понедельник вышли 534 автобуса, 10 трамваев и 8 троллейбусов.

По причине объявленного штормового предупреждения до улучшения погодных условий отменены все рейсы паромов и катеров. Об этом сообщили в управлении транспорта администрации города. Актуальную информацию можно уточнять по тел. 230-24-86 и 8-914-673-37-87.

«Аварийное отключение электроэнергии зафиксировано на острове Русский. Устранением уже занимаются бригады «Миноборонэнерго», - сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» осуществляют мониторинг дорожной ситуации, в случае необходимости проводят мероприятия по прочистке систем ливневой канализации.

Как сообщили в Примгидромете, днём во Владивостоке ожидается дождь, туман. Ветер южный, юго-восточный, умеренный до сильного.

Все службы жизнеобеспечения Владивостока продолжают работать и готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

В администрации города продолжает работать оперативный штаб по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по тел. 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС:

Ленинский - 2-223-875,

Фрунзенский - 2-614-392,

Советский - 2-614-281,

Первореченский - 2-614-478,

Первомайский - 2-614-304.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]