Во Владивостоке отменены все рейсы паромов и катеров
В связи с тайфуном DANAS, обрушившимся на Владивосток, все городские службы работают в режиме повышенной готовности - устраняют все локальные аварии на сетях энергоснабжения, оперативно убирают поваленные деревья, наносы камней и прочищают систему ливневой канализации для отвода воды с дорог.
Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) краевого центра, за сутки во Владивостоке выпало 62 миллиметра осадков. Тайфун не нарушил жизнедеятельности города – учреждения соцкультбыта работают в штатном режиме, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.
Поваленные сильным ветром деревья ликвидируют сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». На 8 часов утра оперативно распилены деревья по улицам Сафонова, 39, Пограничной, 6а, Калинина, 1, Калинина, 80 и Калинина, 151. Упавшие деревья на придомовых территориях ликвидируют представители управляющих компаний, ветви с электропроводов убирают специалисты профильных предприятий.
Наземный транспорт Владивостока работает по графику рабочего дня. На маршруты в понедельник вышли 534 автобуса, 10 трамваев и 8 троллейбусов.
По причине объявленного штормового предупреждения до улучшения погодных условий отменены все рейсы паромов и катеров. Об этом сообщили в управлении транспорта администрации города. Актуальную информацию можно уточнять по тел. 230-24-86 и 8-914-673-37-87.
«Аварийное отключение электроэнергии зафиксировано на острове Русский. Устранением уже занимаются бригады «Миноборонэнерго», - сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.
Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» осуществляют мониторинг дорожной ситуации, в случае необходимости проводят мероприятия по прочистке систем ливневой канализации.
Как сообщили в Примгидромете, днём во Владивостоке ожидается дождь, туман. Ветер южный, юго-восточный, умеренный до сильного.
Все службы жизнеобеспечения Владивостока продолжают работать и готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями.
В администрации города продолжает работать оперативный штаб по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по тел. 2222-333.
Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС:
Ленинский - 2-223-875,
Фрунзенский - 2-614-392,
Советский - 2-614-281,
Первореченский - 2-614-478,
Первомайский - 2-614-304.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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