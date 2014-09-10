Из-за тайфуна «Данас» на трассе в Лазовском районе перекрыт проезд автомобилей

Сильные дожди и ветер, обрушившиеся на Приморский край, не вызвали серьезных сбоев в работе систем жизнеобеспечения.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, все объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме.

Практически не нарушила стихия и дорожное сообщение между населенными пунктами региона. В настоящее время на 1-м километре автодороги Сокольчи – Валентин в Лазовском районе наблюдается перелив воды через проезжую часть, в связи с чем проезд легковых машин временно прекращен.

«В северных районах Приморья продолжают дежурить специальные группы на случай возможных подтоплений автодорог», – добавили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства края.

«Всего за сутки произошло 13 отключений от электричества, сейчас аварийные бригады работают во Владивостоке, Артеме, в селах Домашлино и Промысловка ЗАТО Фокино, в селе Занадворовка Хасанского района, селе Киевка Лазовского района, ликвидируя локальные технологические нарушения», – пояснили в ведомстве.

По данным краевого учреждения по делам ГО и ЧС, на утро 22 июля реки Приморья находятся в берегах, однако возможно подтопление в низинах. По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается дождь, местами очень сильный, в отдельных районах – гроза, ветер восточный, юго-восточный, 13-18 метров в секунду.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]