Приморье уходит под воду
21 июля, в воскресенье, на приближении к Приморскому краю тайфун «Данас» уже в виде циклона начал резко расширяться и терять силу, рассказал «Вестям: Приморье» народный синоптик, владелец сайта Маглипогода. В связи с этим холодный фронт остановился над территорией Китая, поэтому очень сильных осадков в указанных на западе края не было.
На юге края и на юго-востоке края прошли ливневые осадки, при этом местами ветер достигавл штормовых значений – до 20-23 м/с. На данный момент общее количество осадков: Посьет — 68 мм, Владивосток — 68 мм, Находка — 32 мм, Преображение — 105 мм, Валентин — больше 110 мм.
На площадки "Вести:Приморье" в соцсетях приходят десятки видео, фото с затопленных районов Приморье.
«Также известно, что участок дороги Черноручье—Сокольчи размыло, вода идет через дорогу. Проезда нет. На данный момент в Лазовском и Ольгинском районах продолжают идти ливневые осадки», - заключил синоптик.
Как ранее сообщала администрация региона, сильные дожди и ветер, обрушившиеся на Приморский край, не вызвали серьезных сбоев в работе систем жизнеобеспечения.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, все объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме.
На 1-м километре автодороги Сокольчи—Валентин в Лазовском районе наблюдается перелив воды через проезжую часть, в связи с чем проезд легковых машин временно прекращен.
Аварийно опасная ситуация наблюдается на трассе Седанка—Патрокл—остров Русский во Владивостоке в связи с плохой видимостью. Подтоплений на дорогах нет. Небольшие скопления воды отмечены в районе Седанки, на Маковского, а также на улице Калинина.
Участки автодорог, подверженные подтоплениям, контролируются инспекторами дорожно-патрульной службы. В настоящее время ведется постоянный мониторинг дорожной ситуации.
Во Владивостоке по причине объявленного штормового предупреждения до улучшения погодных условий отменены все рейсы паромов и катеров. Об этом сообщили в управлении транспорта администрации города. Актуальную информацию можно уточнять по тел. 230-24-86 и 8-914-673-37-87.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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