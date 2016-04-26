«Местное время. Воскресенье»: Заложники пломб электросчётчиков, заслон браконьерам на море и новое открытие Лазовского района
«Местное время. Воскресенье»: Электродолжники в Артеме, визит Олега Кожемяко в Белоруссию и красоты Лазовского района.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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