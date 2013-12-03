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Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на дороге Дальнегорск—Черемшаны

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на дороге Дальнегорск—Черемшаны

Фото: ulyanovsk.express

20 июля в 20.00 в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение о ДТП на первом километре автодороги Дальнегорск—Черемшаны.

На место происшествия был направлен наряд дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа отдела полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что автомобиль совершил наезд на пешехода, который двигался по неосвещённой обочине.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность погибшего установлена, им оказался 46-летний житель Дальнегорска.

Водитель с места происшествия скрылся.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление марки автомобиля и личности водителя, совершившего ДТП.

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, владеющих информацией о его обстоятельствах, ставших свидетелями автоаварии, просим обратиться по телефонам:

(42373)32171 — дежурная часть МО МВД России «Дальнегорский»;

(423)2310408 — дежурная часть УГИБДД УМВД России по Приморскому краю;

(423)2490491 — дежурная часть УМВД России по Приморскому краю.

Полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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